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Секс-извращения и вылизывание Крымского моста: самые громкие скандалы с Паниным

Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com
Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com
Артист продолжает шокировать публику своими выходками

Алексей Панин последние несколько лет знаменит не благодаря своим ролям в кино, а из-за громких скандалов. Началось все с громкого развода с супругой Юлией – пара почти 10 лет делила дочь Анну. Актер неоднократно похищал дочь, из-за чего даже был объявлен в розыск. В итоге девочка все равно живет с отцом.

Одна из причин, по которой бывшая жена Панина была против того, чтобы дочка жила с ним – странные сексуальные пристрастия актера. В Интернете регулярно появлялись видео, где актер в откровенной одежде ходит по улице, также Панин позировал в женском платье и чулках.

После в социальных сетях активно обсуждался ролик, где мужчина похожий на Алексея Панина, совершал действия сексуального характера с собакой. Скандальный ролик обсуждали в передаче "Говорим и показываем" на НТВ. Артист тогда заявил, что на видео изображен не он. 

На днях артист снова оказался в центре внимания. На новом видео Панина засняли за экстремальными сексуальными играми – артист практиковал фистинг. Проктолог, оценивший ролик со знаменитостью, пришел в ужас и предупредил эпатажного артиста о возможном летальном исходе.

Шокировать публику знаменитости удается не только своими видео. Артист устраивает представления прямо на глазах у людей. В прошлом году Алексей Панин принялся целовать асфальт рядом с переправой у Крымского моста.

Дарья ПЕТРОВА

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