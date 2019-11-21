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У Серябкиной выпрыгнула грудь из корсета

У Серябкиной выпрыгнула грудь из корсета
Ольга Серябкина. Кадр youtube.com
Певица снялась в провокационных позах на кровати

Ольга Серябкина любит возбуждать поклонников откровенными образами. На этот раз звезда снялась на кровати в бежевом корсете. На одном из кадров у артистки едва не выпал бюст из лифа.

"Осталось чуть больше месяца до НГ. А это значит, что многих накрывает очередной "волной" похудения. Мне стали чаще приходить сообщения с вопросами о диетах. И некоторые из них меня пугают", – написала Серябкина под постом.

Певица порассуждала об опасности диет и о том, как важно любить себя. Фанаты согласились с мнением знаменитости, но больше их внимание привлекла ее аппетитная фигура в таком сексуальном наряде, а не подпись к фото.

"Ты как всегда, лучше всех выглядишь", "Ля какая", "Вы тут такая секси и есть прекрасные формы", "Сочная и вкусная", "Боги, неотразима Оля", "Какая милая", "Секси леди", "Почему так красиво?" – отметили фанаты.

Впрочем, нашлись и недовольные. Некоторые недоброжелатели упрекнули Серябкину в излишней откровенности.

"Как порно звезда на этих фотках", – подчеркнул один из них.           

Ксения АНДРЕЕВА

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