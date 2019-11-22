Нибиру
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Розалия Райсон показалась перед своими поклонниками в пикантном купальнике белого цвета.
Звезда "Дома-2" покачала бедрами на лесенке над морем и зажигательно улыбнулась своим подписчикам.
"Какая ты яркая", "Розочка, как всегда красоточка", "у тебя фигурка такая нежная", "как красиво".
Ранее поклонники посоветовали Розалии отправиться в спортзал и побольше есть, так как девушка слишком уж исхудала.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем