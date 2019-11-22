Хрупкая блондинка станцевала на морском берегу

Розалия Райсон показалась перед своими поклонниками в пикантном купальнике белого цвета.

Звезда "Дома-2" покачала бедрами на лесенке над морем и зажигательно улыбнулась своим подписчикам.

"Какая ты яркая", "Розочка, как всегда красоточка", "у тебя фигурка такая нежная", "как красиво".

Ранее поклонники посоветовали Розалии отправиться в спортзал и побольше есть, так как девушка слишком уж исхудала.