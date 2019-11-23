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"Обожаю": Седокова облизала любовника на камеру

"Обожаю": Седокова облизала любовника на камеру
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Звезда без стеснения показала интимное видео

Анна Седокова раскрыла подробности романа с новым избранником и поделилась отрывком новой песни.

Певица выложила в Instagram ролик, где нежится в объятиях Яниса Тиммы и то ли целует, то ли облизывает ему руку. Красотка рассказала о своем счастье.

"… вчера мы были так счастливы, что альбом открылся , что слили половину треков в сториз . Но мы так чувствовали и бесконечно хотели поделиться . Я все время отдергиваю себя , когда снимаю нас в стори , ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую , что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко как я . А я полюбила баскетбол" – написала Седокова.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Большинство пользователей пожелали парочке счастья и восхитились их страстными отношениями. Однако нашлись и критики, которые посчитали ролик слишком интимным, чтобы показывать его публике (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"А зачем руки светить, ещё и облизанные Вашими Анна губами? Вооще нет других способов показать своё неудержимое влечение и любовь к этому молодому человеку", "Супер так захотелось потерется об своего мужчину что и повторила спасибо вам за счастливый выходной" "Какая ты классная Анечка не перестаю восхищаться..... обожаю", – написали они.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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