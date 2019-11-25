Блондинка выставила напоказ сексуальное тело

Мария Кохно порадовала поклонников снимком своей "пятой точки". На фото экс-участница проекта позирует в боди, которое обтягивает ее грудь и полностью оголяет ягодицы. Под снимком блондинка призналась, что всегда боролась с лишними сантиметрами, а теперь пышные формы стали популярны.

"Получается, что пышная попка – это не недостаток, а наоборот богатство, от которого я так старательно избавлялась? Если честно, конечно не хочется себе в этом признаваться", – написала красотка в социальных сетях.

Сейчас Мария имеет женственную фигуру с формами, а раньше девушка выглядела совсем по-другому. Несколько лет назад Кохно болела анорексией, которую смогла победить.

Задуматься о пышных формах звезда "Дома-2" решила после того, как ее подруга по шоу сделала операцию по увеличению ягодиц. Елизавета Триандафилиди перекачала себе жир в ягодицы, чтобы сделать "пятую точку" более объемной.

Поклонники Кохно считают, что тело девушки выглядит сексуально и красиво – худеть или делать операцию ей не нужно.

"Роскошные формы", "У тебя все идеально", "Ничего не нужно менять! Оставайся такой прекрасной и жизнерадостной с восхитительной фигурой", "Сейчас идеально", "Самый сок", "Второе фото удручает", "У вас все отлично", – оценили тело Марии Кохно подписчики в Инстаграм.

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