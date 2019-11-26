Телеведущая показала пышные формы

Лариса Гузеева поделилась домашней фотографией после бани. На снимке звезда сидит с полотенцем на голове и в халате, который открывает пышный бюст знаменитости. Грудью актриса опирается на стол. Перед артисткой на столе стоит чай и гранаты.

"Выходной! После бани...Это мое время и моя красота", - подписала Гузеева.

Поклонники знаменитости просят ее больше не прятать шикарное декольте и расхвалили женщину за красоту. В комментариях кто-то вспомнил Анастасию Волочкову, которая тоже любит выкладывать фото после бани.

"Скучно смотреть такие выходы из бани после постов Волочковой", "И Вы наше достояние!", "Красота!!!", "Красотка", "Дама с гранатами", "Банька молодит", "Женщина вы идеальная", "Замечательная", "Шикарное декольте. Такую красоту нельзя прятать", "Какая Вы красавица! Правда! Лицо такое красивое", "Вот это гранатики", "Обворожительная", – написали под снимком Гузеевой.

Ранее дочь Ларисы Гузеевой слегла после известий о диагнозе.