Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Звезда "Кухни" открыла грудь в экстремальном лифчике

Звезда "Кухни" открыла грудь в экстремальном лифчике
Мария Горбань. Фото: www.globallookpress.com
Актриса похвасталась прелестями и точеной талией

Известная блондинка Мария Горбань опубликовала в Инстаграм снимок, сделанный, когда она еще была брюнеткой. Однако большинство подписчиков артистки обратили внимание на другую деталь – они возбудились от того, что в кадре их любимица позирует в лифчике, который не скрывает часть груди.

"Устала я, устала от своей усталости...я даже моргаю с трудом",

– пожаловалась Горбань на тяжелую жизнь актрисы.

Поклонники поддержали девушку, посоветовав ей не забывать заботиться о себе.

"Машке нужно покушать", "Береги себя", "Маша, держитесь! Возраст ещё не тот, чтобы так сильно уставать..." – забеспокоились фанаты звезды сериала "Кухня".

Другие интернет-пользователи принялись обсуждать красоту Горабнь:

"Красотка", "Мария! Вы потрясающая девушка с сумасшедшей энергией!", "Маша, Вы очень крутая. Просто очень", "Вы секси".

Ранее Горабань подразнила россиян эротическим танцем. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украинцы нажаловались на "Северный поток-2" датчанам

Жалоба получена: скандинавы проверят экологический вред газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей