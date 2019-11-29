Актриса похвасталась прелестями и точеной талией

Известная блондинка Мария Горбань опубликовала в Инстаграм снимок, сделанный, когда она еще была брюнеткой. Однако большинство подписчиков артистки обратили внимание на другую деталь – они возбудились от того, что в кадре их любимица позирует в лифчике, который не скрывает часть груди.

"Устала я, устала от своей усталости...я даже моргаю с трудом",

– пожаловалась Горбань на тяжелую жизнь актрисы.

Поклонники поддержали девушку, посоветовав ей не забывать заботиться о себе.

"Машке нужно покушать", "Береги себя", "Маша, держитесь! Возраст ещё не тот, чтобы так сильно уставать..." – забеспокоились фанаты звезды сериала "Кухня".

Другие интернет-пользователи принялись обсуждать красоту Горабнь:

"Красотка", "Мария! Вы потрясающая девушка с сумасшедшей энергией!", "Маша, Вы очень крутая. Просто очень", "Вы секси".

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