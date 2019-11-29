Нибиру
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Известная блондинка Мария Горбань опубликовала в Инстаграм снимок, сделанный, когда она еще была брюнеткой. Однако большинство подписчиков артистки обратили внимание на другую деталь – они возбудились от того, что в кадре их любимица позирует в лифчике, который не скрывает часть груди.
"Устала я, устала от своей усталости...я даже моргаю с трудом",
– пожаловалась Горбань на тяжелую жизнь актрисы.
Поклонники поддержали девушку, посоветовав ей не забывать заботиться о себе.
"Машке нужно покушать", "Береги себя", "Маша, держитесь! Возраст ещё не тот, чтобы так сильно уставать..." – забеспокоились фанаты звезды сериала "Кухня".
Другие интернет-пользователи принялись обсуждать красоту Горабнь:
"Красотка", "Мария! Вы потрясающая девушка с сумасшедшей энергией!", "Маша, Вы очень крутая. Просто очень", "Вы секси".
Ранее Горабань подразнила россиян эротическим танцем.
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