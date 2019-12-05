Поклонники позавидовали Эвелине и предостерегли ее от опрометчивых шагов

Эвелина Бледанс показала поклонникам фото, на которых она запечатлена вместе с Венсаном Касселем – артист приехал в Россию представить свой новый фильм "Особенные".

"Он называл меня Моникой" -

кокетливо призналась звезда на своей страничке в Instagram.

"Запал?" -

немедленно спросила Лолита Милявская.

После чего Эвелина получила множество разнообразных комментариев:

"Вы достойны гораздо лучшей партии...", "Не обольщайтесь)", "у вас, Эвелина, потрясающее чувство юмора. Люблю вас. Уважаю. Еще и не такие рядом стоять будут", "и лежать тоже!!!", "Мой идеал... я б точно не устояла...", "Вы как Моника Белуччи, только лучше".

Кое-кто попытался даже предостеречь любимую звезду:

"Еще тот тип, всех перещелкал, будьте бдительны", "Зачем вам нужен этот *** (шалопай)?!) если он от Моники шлялся...то извините)", "зачем красивой Эвелине этот пожилой человек" (орфография и пнктуация оригиналов сохранены).

Надо заметить, что Венсан Кассель действительно выглядит гораздо старше своих 53 лет. Даже юная супруга Тина Кунаки, по-видимому, не смогла вдохнуть в актера новые силы. А ведь когда-то Кассель по праву считался секс-символом мирового кино.