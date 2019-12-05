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Эвелина Бледанс показала поклонникам фото, на которых она запечатлена вместе с Венсаном Касселем – артист приехал в Россию представить свой новый фильм "Особенные".
"Он называл меня Моникой" -
кокетливо призналась звезда на своей страничке в Instagram.
"Запал?" -
немедленно спросила Лолита Милявская.
После чего Эвелина получила множество разнообразных комментариев:
"Вы достойны гораздо лучшей партии...", "Не обольщайтесь)", "у вас, Эвелина, потрясающее чувство юмора. Люблю вас. Уважаю. Еще и не такие рядом стоять будут", "и лежать тоже!!!", "Мой идеал... я б точно не устояла...", "Вы как Моника Белуччи, только лучше".
Кое-кто попытался даже предостеречь любимую звезду:"Еще тот тип, всех перещелкал, будьте бдительны", "Зачем вам нужен этот *** (шалопай)?!) если он от Моники шлялся...то извините)", "зачем красивой Эвелине этот пожилой человек" (орфография и пнктуация оригиналов сохранены).
Надо заметить, что Венсан Кассель действительно выглядит гораздо старше своих 53 лет. Даже юная супруга Тина Кунаки, по-видимому, не смогла вдохнуть в актера новые силы. А ведь когда-то Кассель по праву считался секс-символом мирового кино.
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