Телеведущая похвасталась сексуальными формами

Яна Кошкина поделилась пикантным снимком, на котором можно рассмотреть ее пышный бюст в перьях. Своей грудью артистка прижимается к Тимуру Батрудинову, который стоит рядом. В Инстаграм сразу же начали обсуждать не только роскошные прелести телезвезды, но и ее возможный роман с юмористом.

В Инстаграм уверены, что Яна Кошкина подходит шоумену гораздо больше, чем Ольга Бузова, но отношения с Тимуром Батрудиновым все равно не одобряют. Пользователи считают, что юморист слишком стар для телезвезды, а она достойна большего.

"Яна покруче Бузовой будет", Яна огонь", "Вот это глаза", "Яна вне конкуренции", "Сногсшибательная", "Яна, зачем тебе этот старый нужен?", "Он тебя не достоин", "Стар он для тебя", "Обошла Бузову", – написали телезвезде в комментариях.

Ранее Тимур Батрудинов выдал всю правду об участницах шоу "Холостяк" и "План Б".