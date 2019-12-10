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"Старый пошляк": Сябитова напала на Петросяна из-за свадьбы с любовницей

"Старый пошляк": Сябитова напала на Петросяна из-за свадьбы с любовницей
Роза Сябитова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ведущая передачи "Давай поженимся" не верит в любовь юмориста и Татьяны Брухуновой

Роза Сябитова прокомментировала новость о свадьбе Евгения Петросяна с молодой возлюбленной. Сваха считает разницу в возрасте 44 года слишком большой. И обещает Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой больше проблемы в будущем.

Ведущая шоу "Давай поженимся" написала, что является сторонницей равных браков, как по возрасту, так и по деньгам и начала словесно нападать на пару.

"С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожёны взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям. Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам",

– высказалась Роза Сябитова в Инстаграм.

Поддержали телезвезду и подписчики. Они не понимают, как Татьяна Брухунова может быть в отношениях "с дряблым стариком" и предполагают, что жить вместе молодые будут недолго, а после смерти Евгения Петросяна молода супруга заберет себе наследство.

Кто-то, наоборот, считает, что от этого союза выиграет сам артист, ведь последние годы он проведет с молодой девушкой.

"Обниматься со старым дряблым стариком молодой девушке – это противоестественно!", "Проблемы будут, но недолго! Жених не молод...", "Украсил свои последние годы или потратил свою молодость на ожидание смерти супруга!", "Скоро как у Джигарханяна с пианисткой будет", "Старый пошляк", "Как можно с дедушкой спать? Неприятно, наверное, ей! Но ради материального достатка терпит!" - высказались комментаторы в социальных сетях.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская развлеклась в компании двух мужчин. 

Дарья ПЕТРОВА

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