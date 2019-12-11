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Звезда "Дома-2" вывалила большой бюст после операции

Звезда "Дома-2" вывалила большой бюст после операции
Екатерина Колисниченко. Фото: instagram.com/kolisnichenko_official
Бывшую участницу проекта раскритиковали после пластики

Екатерина Колисниченко с помощью хирургов сделала липосакцию и операцию на ягодицах. Однако все внимание подписчиков после вмешательства врачей привлек именно бюст девушки, который стал выглядеть гораздо больше. На новых снимках экс-участница шоу "Дом-2" вывалила грудь из платья с глубоким вырезом.

Изменившееся тело Колисниченко в Инстаграм оценили по-разному: некоторые пользователи посчитали, что теперь бывшая участница проекта "Дом-2" выглядит гораздо старше, а узнать ее практически невозможно.

Поклонники, наоборот, считают, что теперь Екатерина Колисниченко стала еще сексуальнее и привлекательнее. Пластику брюнетка делает не в первый раз. До этого, как пишет "ЭГ", звезда "Дома-2" изменила форму носа, увеличила бюст и изменила овал лица.

"Какая у вас грудь огромная", "Ну и баба ты стала. Грудь огромная, задница тоже. кошмар! На лет 40 выглядишь. Делай побольше операций, чтобы тебя уже не узнал никто", "Выглядишь не на 31 год, а на 38", "Столько фотошопа", Сексуальная бомба", "Катя красоточка", "Крутой образ", – пишут в Инстаграм Колисниченко.

Ранее бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Романец снялась в сексуальном наряде. 

Дарья ПЕТРОВА

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