Украинская "суперзвезда", прикрывшись полотенцем, отдалась женщине

Светлана Лобода решила передохнуть и восстановить силы после одних выступлений перед следующими, а заодно продемонстрировать, как именно релаксирует. Певица оголилась, села на кушетку с тарелкой, полной еды. В то время пока артистка уплетала яство, ее гладят. Все это попало на кадры, опубликованные в Инстаграм. На последнем – третьем – снимке рядом со знаменитостью стоит женщина, одна рука которой, нырнув под полотенце, застыла между ног исполнительницы хита "Твои глаза".

"Между концертами", – подписала артистка фотосессию.

В соцсети не сдержали эмоций. Некоторые сразу заметили жест незнакомки:

"Третья фотка была неожиданной", "А тетка счастливая!.. К Свете прикоснулась!", "Светлана, держитесь!".



Поклонники, как и прежде, восхищались. "Ты красива умна и поекрасна", "Отлично", "такая милаха","Кайфушечка", "Принцесса... ой, нет, королева на горошине", – написали они.

Были и те, кто вспромнил историю с ногами певицы: "Так, пальцев 5. "Я тоже первым делом пальцы пересчитала", "Куда шестой палец делся?", "Зато сразу видно, сколько пальцев". Кто-то, похоже, вспомнив, что артистка родом с Украины, иронично спросил: "Сало уплетаешь за обе щеки?".

Ранее Светлана Лобода раздвинула ноги на троне, а также в сверкающих штанах, лифчике и пиджаке подрыгалась ночью на улице.