Телезвезда позировала в обтягивающем купальнике

Анфиса Чехова показала тело на отдыхе. Сейчас знаменитость находится в Омане, но о подписчиках не забывает и регулярно выкладывает снимки в купальниках. На этот раз артистка позировала на фоне моря с бокалом в руке. Пышная грудь Чеховой попала в кадр благодаря глубокому декольте.

Поклонники, рассмотрев фигуру Анфисы в обтягивающем купальнике, решили, что на снимке звезда втянула живот, чтобы выглядеть стройнее.

"Роскошная", "Богиня", "Потрясающе выглядите", "Великолепная", "Шикарная", "Очень красивый купальник, сидит потрясающе", "Волосы красивые, губки красные, очень удачный снимок", "Живот так втянули", "Вот бы облизать", - написали комментаторы под пикантными фото Чеховой.

Ранее Анфиса Чехова обнажила ягодицы перед иностранцами, после чего ее обвинили в занятии эскортом.