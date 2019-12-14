Телеканалы тщательно скрывают зарплату своих звезд

Актер Сергей Марочкин выведал, сколько известные телеведущие зарабатывают. Так, по его словам, в Сети можно найти информацию, что Андрей Малахов 5 лет назад получал 500-600 тыс рублей в месяц. Однако артист этим цифрам не верит.

Марочкин рассказал, что его друг-телеведущий развлекательной передачи получал за выпуск 3 года назад 80-90 тыс рублей, то есть в месяц – около 500 тыс. Поэтому, считает артист, Малахов получал гораздо больше – примерно 60 млн рублей в год, когда работал на Первом канале. На новом месте работы телеведущего, передает автор канала "Записки актера" в Яндекс.Дзен, числа сопоставимы.

Известный режиссер поведал актеру, что средняя зарплата ведущего Первого канала составляет от 40 до 90 тыс долларов в месяц, на России 1 расценки ниже на 30-50%. Однако эти суммы получают якобы непопулярные ведущие, у Ивана Урганта, например, зарплата в разы больше. А Дмитрий Борисов якобы зарабатывает около 30 млн рублей в год.

К слову, актер выяснил, что некоторым экспертам на шоу платят от 30 до 50 тыс за выпуск, а звездам – еще больше.