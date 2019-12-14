Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Десятки тысяч долларов: сколько получают ведущие скандальных ток-шоу

Десятки тысяч долларов: сколько получают ведущие скандальных ток-шоу
Фото: www.globallookpress.com
Телеканалы тщательно скрывают зарплату своих звезд

Актер Сергей Марочкин выведал, сколько известные телеведущие зарабатывают. Так, по его словам, в Сети можно найти информацию, что Андрей Малахов 5 лет назад получал 500-600 тыс рублей в месяц. Однако артист этим цифрам не верит.

Марочкин рассказал, что его друг-телеведущий развлекательной передачи получал за выпуск 3 года назад 80-90 тыс рублей, то есть в месяц – около 500 тыс. Поэтому, считает артист, Малахов получал гораздо больше – примерно 60 млн рублей в год, когда работал на Первом канале. На новом месте работы телеведущего, передает автор канала "Записки актера" в Яндекс.Дзен, числа сопоставимы. 

Известный режиссер поведал актеру, что средняя зарплата ведущего Первого канала составляет от 40 до 90 тыс долларов в месяц, на России 1 расценки ниже на 30-50%. Однако эти суммы получают якобы непопулярные ведущие, у Ивана Урганта, например, зарплата в разы больше. А Дмитрий Борисов якобы зарабатывает около 30 млн рублей в год. 

К слову, актер выяснил, что некоторым экспертам на шоу платят от 30 до 50 тыс за выпуск, а звездам – еще больше.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей