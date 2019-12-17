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"Русская Кардашьян" прикрыла голые ягодицы тряпкой

"Русская Кардашьян" прикрыла голые ягодицы тряпкой
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko/
Модель разделась на пляже

Анастасия Квитко снялась под пальмой в полосатом бикини и большой черной шляпе, прикрыв свои пышные ягодицы фиолетовым парео. На снимке видно, что огромная грудь девушки буквально вываливается из маленького лифа.

"Очень классно", "Красота", "Всегда выглядишь фантастически", "Огонище", "Потрясающая", "Горячо", "Красивая и элегантная", "Самая потрясающая фигура",

– прокомментировали снимок подписчики Квитко, восхитившись солнечным снимком и ее соблазнительной фигурой.

Ранее "русская Кардашьян" удивила поклонников сменой имиджа – на снимке у модели светлые волосы. Сами фотографии остались по-прежнему откровенными, на них видны все прелести Квитко.

Карина СИРАЗОВА

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