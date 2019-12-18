Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Алиса" даст традиционный концерт в Москве

"Алиса" даст традиционный концерт в Москве
Фото: Пресс-служба
Этот коллектив никогда не был просто музыкальным. Его история за более чем треть века собрала в себе многое

"Алиса" даст традиционный концерт в клубе "Известия Hall". Знаменитая рок-группа выступит 28 декабря – в день рождения своего лидера Константина Кинчева.

Святослав Задерий собрал коллектив в 1983 г. в Ленинграде. И группа спокойно существовал. пока в нее не влился 26-летний Костя Кинчев. У него обнаруживается не только талант к написанию песен, но и ярко выраженный артистизм. Как фронтмен он оказывается потрясающ. Как лидер – неповторим. Как вожак – уникален. С тех самых пор, с 1984-го, и начинается настоящая история "Алисы", бешено набирающей популярность и завоевывающей сердца фанатов.

Фото: Пресс-служба

Кинчевский коллектив никогда не был просто музыкальным. "Алиса" – это идеология. "Алиса" – это стиль. "Алиса" – это движение. Ее история за более чем треть века собрала в себе многое: преследования со стороны властей и официальные награды, безумства фанатов и относительные затишья, феерия рок-н-ролльной идеи, а затем – гармонию и торжество веры. За 36 лет существования группа пережила многое, оставшись все такой же мощной и энергичной единицей музыкального пространства нашей страны.

Более 20 альбомов, выпущенные группой, – это тоже своего рода история. Это актуальное движение от самодеятельного рок-н-рольного протеста в советское время до веской волчьей мудрости и качественного европейского саунда сегодня. Некоторые пластинки оказались настолько великими, что публика не отпускает их и по сей день.

Фото: Пресс-служба

Отсюда пошла традиция отмечать юбилеи культовых альбомов "Алисы" спустя десятилетия после выхода. "Энергия", "БлокАда", "Шабаш" грохочут на главных концертных площадках страны и много после своего появления.

За те 36 лет, что живет группа, в ней успело поиграть около десятка музыкантов. Каждый внес свою лепту в общее звучание или атмосферу. Что это за атмосфера силы, страсти, бешеной энергии, единодушия, причастности к тайне и красоты - лучше всего ощущается на концертах.

Фото: Пресс-служба

Начало концерта – в 20:00.

Рекомендуемый возраст: 16+.

Билеты – на сайте www.alisa2019.ru.

Евгения КОХАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей