Артистка прикрыла прелести шубой

Яна Кошкина едко радует поклонников эротичными кадрами. Однако актриса решила сделать исключение и опубликовала в Инстаграм снимок, на котором позирует в одной шубе и чулках. Чувственное фото знаменитости восхитило интернет-пользователей.

"Кто-то спрашивал, люблю ли я кофе? -Да, капучино на соевом молоке. Иногда вместо завтрака, обеда и/или ужина) но не более трёх чашек в день",

– призналась Кошкина под постом.

Подписчики принялись бурно обсуждать любимые напитки, а поклонники обратили внимание на эротичную позу артистки и тот факт, что она позирует в одной лишь шубе.

"У Вас хороший фотограф, Яна", "Ножки секс", "Шикардосина", "Класс девочка", "Яна Вы прекрасны", "Завидую колготкам,сжимающим Ваши прелестные ножки" "Красотка", – осыпали комплиментами Кошкину фанаты.