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"Мумия": Успенская лишилась волос

"Мумия": Успенская лишилась волос
Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Артистка экспериментирует со своим имиджем

Любовь Успенская удивила поклонников своим новым образом – вместо привычного каре на голове певицы оказался тюрбан, ради которого, по ее словам, приезжал отдельный стилист. Артистка надела блестящее мини-платье, напоминающее змеиную кожу, а в качестве аксессуаров выбрала массивные золотые украшения. Дополнила Успенская свой образ алой помадой, которая гармонировала с цветом ее лака для ногтей.

Подписчики певицы неоднозначно отнеслись к перемене имиджа: кто-то сравнивал ее с Наргиз и Веркой Сердючкой, а кто-то просто счел образ неудачным:

"Похожа на Наргиз. Вся искусственная, ничего настоящего уже нет. Лезь, не лезь из кожи, но года не остановишь", "Чучело", "Похожа на Верку Сердючку", "Эти побрякушки дешевят", "Человек просто сходит с ума", "Перебор", "Египетская мумия", "Ужас".

Однако раскритиковали Успенскую не все. Многие пришли в восторг от ее фигуры и наряда. Некоторые отметили то, как хорошо выглядит певица, учитывая ее возраст – звезде сейчас 65 лет.

"Каждый раз Вами восхищаюсь", "Дорого, богато", "Просто нереальная красота", "Великолепная фигура!", "Богиня", "Королева", "Необыкновенная женщина", "Тюрбан шикарен",

– восхитились Успенской ее подписчики в Instargam.

Ранее певица пострадала на съемках своего нового клипа.

Карина СИРАЗОВА

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