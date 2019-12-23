Ведущую с глубоким декольте засняли на банкете

Телезвезда Яна Кошкина появилась в ресторане в одном из самых откровенных нарядов. Большой бюст брюнетки едва не вываливался из платья. При этом рядом со знаменитостью находился стол с угощениями. Свои формы Кошкина решила оголить рядом с селедкой под шубой.

Открытого бюста Яне Кошкиной, видимо, показалось мало. Она решила показать свою ногу, приподняв платье. В комментариях к пикантному кадру отнеслись по-разному. Одни восхищаются роскошной грудью, другие не понимают, чем телеведущая так привлекает своих поклонников.

"Это декольте мне покоя не дает!", "Побольше таких фото, Яна", "Платье падает", "Справа от Вас селёдка под шубой?)", "Платье слишком скромное", "А так вообще законно?", "Почему столько восхищений?? Почему?? Ростом пигалица. Да – талантливая. Грудь не своя, внешне далеко до многих", "Зачем платье надевала и так все напоказ", "Зато с шубой", "Ну и груди конечно", – написали под снимком Яны Кошкиной в социальных сетях.

Ранее свои пышные формы в перьях Яна Кошкина оголила перед Тимуром Батрудиновым.