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Волочкова в трусах засветила свое гнездо

Волочкова в трусах засветила свое гнездо
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажную балерину подняли на смех после фотосессии

Ради новой съемки Анастасия Волочкова примерила образ лесной феи. Тело знаменитости прикрыли тканью, оставив на виду трусы, а на голову надели шапку с листьями и цветами, которую подписчики сразу нарекли гнездом.

Если раньше поклонники Волочковой просили ее прикрыть тело и надеть что-нибудь поскромнее, то сейчас поступили наоборот. Им кажется, что трусы на фото смотрятся неестественно, и балерине надо было их снять.

"Я очень люблю цветы! И вот они даже растут у меня на голове",

– написала Волочкова под фото.

В комментариях над необычной фотосесией только посмеялись. Пользователи считают, что стилист и фотограф специально поиздевались над танцовщицей.

"Уродство какое, ну точно теперь – наш человек фотограф", "Единственное фото, где без трусов было ты уместнее", "Правильный образ – "дуб дерево"! Прямо в точку!", "Что на голове??? Змея в листве?", "Нижнее белье здесь не уместно","Даже фотограф над вами стебется",  "На голове какое-то гнездо", "Стилиста на кол", "Зачем тут трусы?" – написали в Инстаграм Волочковой.

Ранее Анастасию Волочкову засняли с присосками на голове. 

Дарья ПЕТРОВА

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