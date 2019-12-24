Экс-солистка "Блестящих" в приподнятом настроении похвасталась прелестями перед известным певцом

Анна Семенович вовсю снимается в новогодних шоу и показывает поклонникам в Инстаграм подробности закулисья. Так, артистка выложила ролик, на котором трясет грудью, идя по коридору с бывшим вокалистом группы "Чай вдвоем" Стасом Костюшкиным.

"Мы на работу, как на праздник. Мои любимые, ох, будет вам, что посмотреть в новогодние каникулы", – заинтриговала артистка поклонников.

В кадре звезда идет в красном платье в пол, которое открывает ее эффектный бюст. В этот момент экс-солиистка "Блестящих" начинает трясти своими формами, а певец за нею повторяет. Подписчики пришли в полный восторг от сексуальности звезды.

"Такой даме не скажешь: " Женщина, я не танцую!", "Самые секси нашей эстрады", "Где вы берете столько энергии? От вас можно заряжать телефоны", "Восхищаюсь и вдохновляюсь тобой", "Анна! Вам очень идет красный цвет", "Ой, какие хорошие", "Шикарная", "Бомбическая", – похвалили фанаты.

Ранее Анна Семенович на коленях показала свои ягодицы.