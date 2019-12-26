Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Развод и рваные колготки: Гузеева раскрыла подробности интимной жизни

Развод и рваные колготки: Гузеева раскрыла подробности интимной жизни
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Эпатажная телеведущая откровенно рассказала о своих мужчинах

Этот год был насыщенным и ярким для Ларисы Гузеевой: телеведущая постоянно находится в центре внимания, а видео с ее участием набирают огромное количество просмотров. Артистка также нередко откровенно рассказывала о личной жизни.

Ведущая "Давай поженимся" заявила, что ненавидит заниматься сексом и делает это через силу. Подобное признание шокировало поклонников, ведь звезда экрана уже на протяжении 20 лет замужем за ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь. Впрочем, у пары не всегда все гладко, и в Сети даже появились слухи о разводе, которые телеведущая вскоре опровергла.

Свои прошлые романы Гузеева тоже не скрывает. Так, недавно она работала со своим бывшим любовником Дмитрием Нагиевым, который в день их знакомства сорвал с артистки колготки. А вот бывший муж Ларисы Каха Толордава был очень ревнивым, вспоминала ведущая. Однажды он неправильно понял слова своего друга и закатил истерику.

Сейчас в личной жизни Гузеевой все спокойно. Она счастлива с мужем, хотя недавно и пошутила, что посылает интимные фотографии режиссеру, и заявила о новом браке.

Фоторепортаж
Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Газпром" терпит убытки из-за условий Украины

Поставки российского газа на Запад резко сократились после Нового года

"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк

Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей