Эпатажная телеведущая откровенно рассказала о своих мужчинах

Этот год был насыщенным и ярким для Ларисы Гузеевой: телеведущая постоянно находится в центре внимания, а видео с ее участием набирают огромное количество просмотров. Артистка также нередко откровенно рассказывала о личной жизни.

Ведущая "Давай поженимся" заявила, что ненавидит заниматься сексом и делает это через силу. Подобное признание шокировало поклонников, ведь звезда экрана уже на протяжении 20 лет замужем за ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь. Впрочем, у пары не всегда все гладко, и в Сети даже появились слухи о разводе, которые телеведущая вскоре опровергла.

Свои прошлые романы Гузеева тоже не скрывает. Так, недавно она работала со своим бывшим любовником Дмитрием Нагиевым, который в день их знакомства сорвал с артистки колготки. А вот бывший муж Ларисы Каха Толордава был очень ревнивым, вспоминала ведущая. Однажды он неправильно понял слова своего друга и закатил истерику.

Сейчас в личной жизни Гузеевой все спокойно. Она счастлива с мужем, хотя недавно и пошутила, что посылает интимные фотографии режиссеру, и заявила о новом браке.