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Михайлов возмутился из-за гонок на элитной машине

Михайлов взбесился из-за гонок на элитной машине
Стас Михайлов. Фото: www.globallookpress.com
Артист отказался от любимого автомобиля

Любимца всех женщин страны, в том числе известных, – певца Стаса Михайлова – обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Якобы артист неоднократно превышал скорость, рассекая по улицам на роскошном Rolls-Royce Ghost.

"Что за глупости? Я давно сам за рулем не езжу", – возмущенно ответил Михайлов изданию "Подъем". В одном из интервью певец признавался, что ездит на своем авто по европейским дорогам.

Штрафы артиста за быструю езду достигли 12 тыс. руб., сообщил телеграм-канал Mash. И с иронией добавил: "Приставы наложили запрет на регистрационные действия с любимой машиной певца. Теперь от женщин со сложной судьбой даже сбежать не на чем".

Ранее подписчики соцсети разнесли Стаса Михайлова за увлечение пластикой. До этого фанаты разволновались из-за отмены концертов певца, сам он отказался выступать в Армении и потратил миллионы в Монако.

Валентина МАЙОРОВА

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