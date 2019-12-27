Телезвезда похвасталась своим подтянутым телом

Регина Тодоренко не так давно стала мамой, однако быстро пришла в форму и не стесняется раздеваться на камеру. Девушка часто публикует снимки в купальниках из многочисленных путешествий – она объездила полмира. А в последнее время звезда "Орла и решки" радует поклонников еще и откровенными фотосессиями. "Утро" вспомнило самые горячие снимки звезды за 2019 год.

Тодоренко снялась в черном купальнике с огромным вырезом. Ведущая бежит по пляжу, придерживая руками пышную грудь. "Я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов", – признается звезда. "Фигура огонь", "Грудь стала больше, мне кажется", "Спасательница Малибу", "Регина, да Вы в отличной форме", – развеяли страхи телеведущей в комментариях, похвалив ее стройное тело.

А вот на снимке с той же фотосессии Тодоренко показала свои ягодицы. "Очаровательный попец", "Ты великолепна", "Фигурка – бомба!" – оставили восхищенные комментарии подписчики Регины.

Телеведущая также позировала в одном кружевном лифчике, открывающим ее грудь, которую звезда сняла крупным планом. "Богиня", "Откуда грудь такая", "Шикарная", "Грудь огонь", – оценили снимок в Сети.

Недавно артистка снялась в боди и кожаной куртке сверху, обнажив ноги. Грудь телеведущей буквально вываливалась из наряда, одной рукой Тодоренко придерживала широкий чокер на своей шее.

Ведущая "Орла и решки" не скрывает свою любовь к спорту – звезда занимается йогой. Тодоренко снялась в необычной позе во время одной из тренировок. Звезда предстала в купальнике с огромным вырезом, показав свою грудь.

Ранее Регина Тодоренко сжала свои соблазнительные формы в лифчике.