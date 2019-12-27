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Ротару отменит концерты в 2020-м году

Ротару отменит концерты в 2020-м году
Фото: Утро.ру
Здоровье артистки поставили под угрозу

Знаменитой "хуторянке" Софии Ротару стоит задуматься о своем здоровье и поберечь себя. О том, что ждет великую артистку в 2020 году Белой Крысы, рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. 

"Мы все очень ее любим, и вся Россия очень тепло встречает ее появление на любых концертах. Все мы ее ждем у нас и в новом 2020 году. Несмотря на политическую ситуацию она будет работать и в России и у себя на Родине. То, что она будет востребована, так это ничего не сказать. У нее запланировано много концертов, и в этом плане все выступления состоятся при полном аншлаге", – рассказала она.

Таролог посоветовала Ротару позаботиться о своем здоровье заблаговременно. 

"Если вовремя не обратиться к врачу, есть риск отмены и переноса на более поздние даты 2-х выступлений. Зрители не пострадают, все билеты будут сохранены, но все же к этому надо отнестись с особым вниманием. Она сама по себе прямо войдет в Новый год, взвалив на себе огромное количество нагрузок. Да она фанат своей профессии, но не стоит так рисковать, так как здоровье все же уже не то. Семья будет радовать ее в новом году своими успехами, и особых проблем ни у кого я наблюдаю", – заключила она. 

Дарья ПЕТРОВА

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