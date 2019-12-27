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Голая звезда "Папиных дочек" прикрыла ногами интимное место

Голая звезда "Папиных дочек" прикрыла ногами интимное место
Мирослава Карпович. Фото: www.globallookpress.com
Актриса снялась на пляже без одежды

Зрители запомнили Мирославу Карпович как Машу из популярного сериала "Папины дочки", который впервые вышел на экран в 2007 году. С тех пор актриса повзрослела, на телевидении появляется редко и чаще играет в театре. Тем не менее кинозвезда периодически радует своих поклонников горячими снимками – в откровенных образах или совсем обнаженной. "Утро" подобрало самые провокационные снимки актрисы за 2019 год.

Великолепную растяжку красотка показала, снявшись в одних штанах с голой грудью, прикрыв ее рукой. На фотосессии актриса позировала, высоко поднимая ноги выше головы. "Сексуальненькая", "Чувственно и красиво", "Восхитительно", "Просто огонь", – прокомментировали горячие кадры в Инстаграм.

То, что Мирослава в отличной форме, девушка подтвердила, опубликовав снимок, где она сидит на шпагате между стульями, еще и с кошкой в руках. "Волочкова застрелилась", – написали в Сети.

Карпович также снялась на пляже совсем обнаженной. Девушка сидит на песке с поджатыми коленями, которые прикрывают ее интимные места. "Прекрасная", "Идеал", "Красота однако", "Стройняжка", "Такая милая", "Я чуть не ослеп", "Купаешься в костюме Евы?", "Мое загорелое сокровище", – восхитились снимком подписчики Мирославы.

Недавно звезда сериала "Папины дочки" поделилась еще одной пикантной фотографией в одной лишь расстегнутой юбке. На снимке Мирослава стоит вполоборота, прикрывая рукой обнаженную грудь.

Ранее Карпович снялась с расставленными ногами на кухне в мини-платье.

Карина СИРАЗОВА

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