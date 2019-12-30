Фото с раздвинутыми ногами стали визитной карточкой балерины

Анастасия Волочкова после ухода из театра ничуть не растеряла своей популярности. Наоборот, эпатажная блондинка стала звездой социальных сетей. В Инстаграм Волочкова делится подробностями личной жизни, выкладывает снимки с друзьями и хвалится прекрасной физической формой.

Визитной карточкой Анастасии Волочковой стали шпагаты. Их на она демонстрирует не только во время выступлений, но и в повседневной жизни. Например, в бане балерина смело раздвигает ноги перед камерой, прикрывая интимное место веником.

А вот в сауне прикрывать интимное место в микротрусах Волочкова не стала. И прижалась промежностью к камню.

Отдельного внимания заслуживают снимки роскошной Анастасии с отдыха. В 43 года Волочкова в бикини ловко делает шпагат между двумя массажными столами. На таких кадрах тело танцовщицы можно рассмотреть в мельчайших подробностях.

Хвастаться растяжкой Волочкова умудряется даже в нестандартных ситуациях. В открытом море блондинка держится ногами на перилах яхты в коротеньких шортах.

"Всегда так путешествую на любых катерах и яхтах. Я вообще живу в шпагате! Это ведь элемент моей профессии. Занесенный в Книгу рекордов России", – объясняет свое фото Волочкова в Инстаграм.

Делать шпагаты Волочкова может даже в клетке и вверх ногами, что ее поклонникам, правда, не очень нравится. Они считают такие фотографии однообразными и вульгарными.

"Если бы можно было ходить на шпагате, Настя была бы счастлива!", "А случалось так, что Вы присасывались к полке?", "Шпагаты, конечно, хорошо, но как-то вульгарно смотрится", "Как-будто Альцгеймер, одни и те же посты по 100 раз", – раскритиковали Волочкову в Инстаграм.