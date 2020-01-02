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Звезда "Дома-2" сверкнула огромным вырезом

Звезда "Дома-2" сверкнула огромным вырезом
Мария Кохно. Фото: instagram.com
Мария Кохно изогнулась на кровати

Красотка поделилась новогодним настроением. Кохно выложила в своем Инстаграм фото, где позирует в блестящем платье с глубоким декольте, позволяющем рассмотреть ее грудь, сидя на кровати. Снялась звезда "Дома-2" в праздничной обстановке – с нарядной елкой и подарками.

"Ну что ж, это был, пожалуй, мой самый неожиданный и незапланированный Новый год ) Впервые я не улетела 31 декабря, а, наоборот, прилетела в Москву ! И знаете, это было нереально круто, атмосферно ) Не пальмы, а ёлки, и на столе – и селедочка под шубой, и оливье )", – видимо, за время скитаний в мексиканских трущобах Мария истосковалась по нормальной русской кухне.

Пользователи в свою очередь рассказали о том, как провели новогоднюю ночь и засыпали комплиментами пышногрудую блондинку.

"Красавица, счастья тебе" "Шикарная", – написали комментаторы.

Ранее Кохно устроила горячую фотосессию на пляже.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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