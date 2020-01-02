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Внучка Ротару подрыгала ягодицами

Внучка Ротару подрыгала ягодицами
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Родственница знаменитой певицы зажгла на террасе

София Евдокименко отдыхает с семьей в Монако. Внучка Софии Ротару детально рассказывает в Инстаграме, как проводит время на курорте. Так, девушка развлекается и самостоятельно – она устроила жаркие танцы.

Евдокименко выложила в историях видео своих зажигательных движений. В кадре девушка в объемной бежевой кофте и светлых штанах прыгает, крутится и виляет ягодицами. Внучка звезды решила станцевать босиком на террасе дома.

К слову, недавно София изменила имидж – она отрезала челку, о чем ничуть не жалеет. Фанаты считают, что Евдокименко стала похожа на американскую актрису Дакоту Джонсон. 

Ранее внучка Ротару улеглась под елку без штанов. 

Полина ИВАНОВА

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