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На звезду "Дома-2" надели ошейник

На звезду "Дома-2" надели ошейник
Марго Овсянникова. Фото: instagram.com
Хрупкая блондинка в эффектном наряде произвела фурор

Марго Овсянникова показалась перед фанатами в дерзком образе. Для фотосессии звезда "Дома-2" выбрала обтягивающие брюки и корсет, который подчеркнул грудь. Для завершения ансамбля на красотку надели ошейник с заклепками.

Публике, судя по всему, сексуальный снимок Овсянниковой пришелся по душе. Пользователи отметили, что в этом наряде она выглядит просто великолепно (орфография и пунктуация сохранены).
"Какая вы великолепная", "Боже мой, Маргарита, Маргоша, какая же ты прелесть!!! шикарная девушка" "какая красотка", - высказались комментаторы.

Ранее Овсянникова пострадала на съемках клипа.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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