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Марго Овсянникова показалась перед фанатами в дерзком образе. Для фотосессии звезда "Дома-2" выбрала обтягивающие брюки и корсет, который подчеркнул грудь. Для завершения ансамбля на красотку надели ошейник с заклепками.
Публике, судя по всему,
сексуальный снимок Овсянниковой пришелся по душе. Пользователи отметили, что в
этом наряде она выглядит просто великолепно (орфография и пунктуация
сохранены).
"Какая вы великолепная", "Боже мой, Маргарита, Маргоша, какая же ты прелесть!!! шикарная девушка" "какая красотка", - высказались комментаторы.
Ранее Овсянникова пострадала на съемках клипа.
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