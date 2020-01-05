Хрупкая блондинка в эффектном наряде произвела фурор

Марго Овсянникова показалась перед фанатами в дерзком образе. Для фотосессии звезда "Дома-2" выбрала обтягивающие брюки и корсет, который подчеркнул грудь. Для завершения ансамбля на красотку надели ошейник с заклепками.

Публике, судя по всему, сексуальный снимок Овсянниковой пришелся по душе. Пользователи отметили, что в этом наряде она выглядит просто великолепно (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая вы великолепная", "Боже мой, Маргарита, Маргоша, какая же ты прелесть!!! шикарная девушка" "какая красотка", - высказались комментаторы.

Ранее Овсянникова пострадала на съемках клипа.