Звезда откровенно рассказала о романтическом вечере

Ольга Орлова на отдыхе залезла в небольшой бассейн без купальника. На фото ведущая шоу "Дом-2" прикрывает голую грудь лепестками. В воде Орлова, судя по всему, развлекалась не одна. В Инстаграм она рассказала о романтическом вечере и мужчине.

"Мой невероятный романтический вечер. Как это важно быть на одной волне со своим мужчиной. Женщине необходимо чувствовать себя королевой. Нас нужно любить и баловать, тогда мы горы свернем для своих мужчин!" – написала Орлова в Инстаграм.

О новом избраннике ведущей "Дома-2" пока известно немного. Их впервые засняли вместе 30 декабря 2019 года. Как пишет Super, возлюбленный Орловой – 50-летний бизнесмен Валерий.

Поклонники пытаются больше выяснить о нем у Орловой в комментариях, при этом продолжают ругать ее за слишком интимное фото. По их мнению, она слишком часто снимается обнаженной.

"Зачем она делает такие фото, обложенной?!", "Когда не зайду, Оля, вы без лифчиков, не любите лифчик", "А где же мужчина?", "Давайте уже показывайте своего мужчину", "Очень счастливы за вас, Ольга", "Наконец-то мужчина, а не собаки", – написали в Инстаграм ведущей "Дома-2".

Ранее Ольга Орлова обнажила грудь на пляже.