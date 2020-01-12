Жена Потапа показала оголенные ягодицы

Анастасия Каменских опубликовала в Инстаграме свежий кадр в салатовом бикини, на котором стоит вполоборота. Снимок позволил подписчикам разглядеть "пятую точку" певицы, которой они остались недовольны.

"Да здравствует Мексика",

– подписала фото Каменских, позирующая на пляже.

Некоторые интернет-пользователи пришли к выводу, что артистка теряет свои пышные формы.

"Что-то все посдувалось", "Или ракурс, или жопка подсдулась", "Грудь маленькая", "Где попа, как у Ким?", "Плоская", "Скоро нога, больше попы будет", – отметили подписчики, глядя на обнаженные ягодицы Каменских.

Впрочем, поклонники пришли в полный восторг от вида певицы. Они уверены, что знаменитость прекрасно выглядит, а ее тело – мечта мужчин и женщин.

"Горячая", "Королева", "Вот это тело", "Хороша", "Прекрасная", "Вау, глаз не оторвать", "Сочная булочка", – написали фанаты.

Ранее Каменских выпятила грудь.