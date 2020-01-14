Милена Безбородова поделилась секретом упругой груди

Обворожительная участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова заговорила о пользе ананасов. При этом яркая блондинка приложила горячий снимок.

На нем привлекательная девушка демонстрирует роскошную грудь в ярком купальнике. Именно она сначала бросается в глаза, а потом уже тропический плод, который Милена держит в руке.

"Ананас поможет сохранить упругость груди", – резюмирует звезда телестройки, отметив пользу сочного фрукта для укрепления иммунитета.

Подписчики в этот список добавили еще одно целебное свойство кисло-сладкого плода.

"Ананас помогает нарастить эндометрий в матке. Милен, признавайтесь детишек делаете?",

– поинтересовалась любопытная поклонница (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Фанаты забросали Безбородову комплиментами, подчеркнув, что ей употребление ананасов пошло на пользу.

"Прекрасное у нее тело, и лиф прям шикардос!" "Думала, Бузова. Только грудь смутила", "Аж ананаса захотелось", – отреагировали восторженные комментаторы.

Однако нашлись и те, кто пышный бюст красотки из "Дома-2" причислил к достижениям хирургии.



"Это после имплантов он помагает сохранить упругость?", – сострила подписчица.

Напомним, ранее Милена Безбородова показалась в трусах-веревочках и задрала ногу.