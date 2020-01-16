Жена Антона Гусева открыла грудь в необычном купальнике

Виктория Романец отдыхает в Сингапуре, откуда делится с поклонниками красочными видео. В свежем ролике, опубликованном в Инстаграм-историях, звезда "Дома-2" купается в бассейне на крыше, демонстрируя фанатам загорелую грудь.

Купальник Романец выбрала экстравагантный – белый с леопардовым принтом, с глубоким вырезом и веревочками на боках, которые открывают ее упругую грудь. В кадре знаменитость покрутилась со всех сторон, позволив подписчикам хорошо разглядеть свой бюст. Не забыла девушка засветить и упругие ягодицы.

Романец пожаловалась, что ей не хватает времени выкладывать для поклонников фото в Инстаграм. Ведь только сейчас она смогла впервые за 4 дня выспаться.

Ранее Романец устроила стриптиз на улице.