Красотка показала эффектное декольте в красной майке

После того, как Алена Рапунцель подкорректировала внешность, ее фанаты разделились на два лагеря. Одним изменения очень нравятся, другие беспощадно критикуют звезду "Дома-2".

"Не бойся перемен", –

написала Алена на своей страничке в Instagram и показала фото в обтягивающей ярко-розовой маечке, эффектно подчеркнувшей обновленные прелести девушки.

"Жаль мозги не поменять", "Алена, у тебя теперь рот ваще не закрывается, из-за виниров", "Ты , как то яблоко. Сверху красивое, красное, а внутри– гнилое, увидел и сразу выбросил", "Алена совсем не заботится о своем духовном развитии , только сиськи , губы и мужики ...", "надо настолько быть закомплексованным человеком , чтоб ложиться под нож", – откликнулись разъяренные комментаторы.

Впрочем, преданные поклонники считают, что Рапунцель все делает правильно: "Все твои изменения в лучшую сторону. Главное во время остановиться не переборщить. Но пока, у тебя все только в плюс", "Алена тебя прям не узнать красотка", "Шикарно" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее СМИ сообщили скандальные подробности о возлюбленном Рапунцель – Кирилле Кондратьеве.



