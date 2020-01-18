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Без юбки и с голой грудью: Кошкина развалилась на кушетке

Без юбки и с голой грудью: Кошкина развалилась на кушетке
Телеведущая похвасталась стройной фигурой

Яна Кошкина порадовала мужскую часть своих поклонников снимком на кушетке. Звезда улеглась на нее в одних колготках и короткой шубе, голая грудь ведущей при этом попала в кадр.

Поклонники Кошкиной в Инстаграм начали заваливать ее комплиментами. Им длинные ноги знаменитости кажутся идеальным. Чтобы разглядеть формы звезды поближе, мужчины даже приблизили фото – о чем и рассказали в социальных сетях.

"В таком наряде все мужики твои", "Ух какая, а сосочек то видно", "Разлеглась бестия", "Хороша вы, сексуальная девушка", "Ножки супер", "Какие длиннющие ноги", "Ах какая женщина, мне бы такую", "Яночка, ты огонь", "Грудь засветила", – написали под фото Яны Кошкиной.

Снимки в эротичных нарядах в аккаунте Яны Кошкиной появляются регулярно. Недавно она показала грудь в перьях рядом с Тимуром Батрудиновым. 

Дарья ПЕТРОВА

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