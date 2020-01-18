Нибиру
- До конца света осталось меньше недели: удар Нибиру неизбежен
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Яна Кошкина порадовала мужскую часть своих поклонников снимком на кушетке. Звезда улеглась на нее в одних колготках и короткой шубе, голая грудь ведущей при этом попала в кадр.
Поклонники Кошкиной в Инстаграм начали заваливать ее комплиментами. Им длинные ноги знаменитости кажутся идеальным. Чтобы разглядеть формы звезды поближе, мужчины даже приблизили фото – о чем и рассказали в социальных сетях.
"В таком наряде все мужики твои", "Ух какая, а сосочек то видно", "Разлеглась бестия", "Хороша вы, сексуальная девушка", "Ножки супер", "Какие длиннющие ноги", "Ах какая женщина, мне бы такую", "Яночка, ты огонь", "Грудь засветила", – написали под фото Яны Кошкиной.
Снимки в эротичных нарядах в аккаунте Яны Кошкиной появляются регулярно. Недавно она показала грудь в перьях рядом с Тимуром Батрудиновым.
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице