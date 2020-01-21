Ведущая шоу "Дом-2" станцевала в купальнике

Ольга Бузова устроила для своего любовника сольный концерт. Певица исполняла свои песни и трясла формами в бикини. В какой-то момент звезда широко расставила ноги и нагнулась перед Давидом Манукяном, выставляя ягодицы.

Все происходящее любовник Бузовой не только снял на камеру, но и выложил в социальные сети.

"У меня сольный концерт", – подписал блогер под видео.

Ольга Бузова и Давид Манукян расслабляются в Таиланде. На отдыхе ведущая шоу "Дом-2" одно за одним выкладывает фото в сексуальных купальниках, которые позволяют во всех деталях рассмотреть ее тело.

За границей Бузова решила отметить и свой день рождения – 34 года звезда отпраздновала его с любовником, который специально для нее пригласил скрипача.

Поток поздравлений в социальных сетях не уменьшается, поэтому Бузова решила отмечать свой праздник всю неделю и затем устроить торжество в Москве. Возможно, на него пригласят и Анну Бузову. В день 34-летия сестры девушка опубликовала совместное видео с ней, несмотря на то, что они уже долгое время в обиде друг на друга.

Ранее в Сети обсуждали изменившиеся формы Ольги Бузовой. В социальных сетях предполагают, что звезда обратилась за помощью к хирургам, потому что ее грудь стала выглядеть больше и сексуальнее.