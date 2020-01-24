Жена рэпера Потапа повертелась перед камерой

Настя Каменских разместила в социальных сетях очередное пикантное видео. На ролике украинская звезда вертится в разных нарядах перед оператором. Последний выход брюнетки оказался самым эффектным – платье сползло с плечей звезды. На виду оказался кружевной лифчик Каменских и ее грудь.

"Будем зажигать", – подписала звезда под постом в Инстаграм.

Скоро артистка должна презентовать свой новый хит, который поклонники ждут с нетерпением. Пока они заваливают аккаунт Каменских в социальной сети комплиментами.

"Моя любимая девочка – ты красавица", "Настя, как обычно, невероятная!! Успехов вам!", "Какая же вы красивая", "Во всем хороша", "Насть, ты похудела?", "Какая томная", "Супер красивая", – написали под видео жены рэпера Потапа.

До этого Каменских опубликовала семейный снимок с супругом, который держал ее за грудь. Тогда в комментариях обсуждали не только пикантный кадр, но и изменившуюся фигуру Потапа. Пользователям кажется, что в браке с Настей Каменских украинский рэпер похудел и стал выглядеть моложе.