Артистка подчеркнула пышную грудь эффектным платьем

Яна Кошкина посетила премию "Золотой орел". Для такого случая знаменитость выбрала черное платье с высоким разрезом и перьями на рукавах. Наряд открыл эффектный бюст телеведущей, от которого интернет-пользователи пришли в полный восторг.

"Как вам мое платье?" – игриво поинтересовалась Кошкина у подписчиков в Инстаграме, опубликовав ролик, который позволил фанатам разглядеть во всех деталях как ее модный образ, так и сексуальную фигуру.

"Огонь", "Как всегда, шикарна", "Прямо создала себя для секса", "Королева", "Да чёрт с ним с этим платьем!!! Главное что оно на твоей классной фигуре!", "Сногшибательно", "Как всегда божественна", "Яночка у тебя хорошие сиськи!", "Платье хорошее, но девушка в нем ещё лучше", – ответили Кошкиной поклонники.

Впрочем, некоторым подписчикам не понравилось платье. Они сочли, что при такой фигуре, звезда могла подобрать более интересный наряд.