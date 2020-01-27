Елена Летучая еле вырвалась от назойливых животных

На популярную телеведущую Елену Летучую напали свиньи. Животные буквально окружили лучезарную блондинку.

К счастью, красотка осталась цела и невредима. Любопытные поросята заинтересовались Еленой на одном из пляжей Багамских островов, где сейчас звезда отдыхает. Свободно разгуливающие по побережью свинки попали в ее объектив.

"История о том, как Елена Летучая везде болото со свинками найдет", – подписала серию фото и видео в Instagram Летучая.

На снимках знаменитость появилась в открытом купальнике, который позволил самым внимательным подписчикам рассмотреть у Елены небольшой животик.

"В положении? Округлилась Летучая", – сделала вывод поклонница (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

"Лена с подругами отдыхает на Багамах", – подшутила следующая.

Кто-то увидел в поросятках "гуляющий шашлычок". Некоторых интересовал вопрос, кусаются ли они, а один из фанатов заключил, что Летучая попала не в свою компанию:

"Свиньи с вами никак не сочетаются. Вот если лебеди, то было бы отличное сочетание", – написал он.



Напомним, ранее обаятельная телеведущая присела в трусах на веревочках.