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"Клеопатра": обнаженная звезда "Дома-2" погрузилась в воду в одной шапке

"Клеопатра": обнаженная звезда "Дома-2" погрузилась в воду в одной шапке
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/
Жгучая брюнетка забыла даже про белье

Участница популярной телестройки Виктория Романец зашла в воду в одной шапке. Причем примерила она не обычный головной убор, а венец из перьев, как у настоящих индейцев. 

Другой одежды на девушке без комплексов не было. На фото, опубликованном ею в Instagram, создается ощущение, что звезда "Дома-2" погрузилась в воду обнаженной. По крайне мере, без верхней части купальника.

Такой эффект создает отражение Виктории в воде. При этом все выглядит предельно прилично. На самом интересном месте изображение делают нечетким небольшие волны. Виктория предупредила, что продолжит соблазнять поклонников жаркими снимками с Бали. А они, в свою очередь, только и рады.

"Клеопатра", "Вы всегда прекрасны и кто бы что не говорил, шикарная Вика эталон женственности и красоты и это факт", "Надо на обложку журналов", "Настоящий вождь. Нереально прекрасна", "Вааууууу", – отреагировали фанаты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). 

И лишь единицы набросились с критикой на жгучую брюнетку в индейском головном уборе. 

"Слишком много самолюбования, к чему все это...? На мой взгляд заинтересовать людей можно личностью, а не мишурой", "Че за дичь", – написали завистники. 

Отметим, что Виктория Романец не в первый раз забыла про белье. Ранее она без него элегантно присела на корточки, выпятив ягодицы.

Ксения АНДРЕЕВА

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