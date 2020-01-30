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Похудевшая Каменских прикрыла ягодицы розовыми цветочками

Похудевшая Каменских прикрыла ягодицы розовыми цветочками
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Кудрявую красотку назвали амазонкой

Настя Каменских продолжает радовать поклонников фотографиями, сделанными на отдыхе в Мексике. На свежем кадре она показалась на фоне буйной тропической растительности в довольно скромном образе, прикрыв выдающиеся прелести ярко-розовой доской для плавания с нарисованными на ней крупными цветами. Разглядеть можно было только кусочек подкачанного пресса артистки. Этот ракурс фанатам не понравился.

"Ни и? Взяла и свою красивую попу какой-то фигней закрыла", "И сосок торчит", "Года берут свое!", "Нет того, что раньше было", "От Насти остались одни глаза",  "Ты устала от фотоотчетов, это видно на этом фото", – отозвались недовольные.

Однако преданные почитатели хвалят все фото, которые выкладывает певица. "Амазонка", "Настя, ты реально похожа на девушку из джунглей – такая кудрявая, дерзкая и смелая", "Ты волшебная и изумительная девушка, словно из сказки", "Прекрасная мексиканка", "Какой взгляд", "17 лет, не больше!", "Мяугли", "Настя, похудела как! Молодец", "Нимфа", – написали они на ее странице в Инстаграм.

Каменских не стесняется подчеркивать сексуальность на откровенных фото. Артистка часто позирует в купальниках и демонстрирует оригинальные наряды. 

Фоторепортаж
В трусах и без: откровенные фото Каменских
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Валентина МАЙОРОВА

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