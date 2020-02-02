Певица распласталась на одеяле

Наташа Королева опубликовала в Инстаграме снимок, на котором, подперев голову рукой, лежит на кровати в белом платье. Наряд открыл эффектное декольте жены Сергея Глушко.

"Думы мои думы, горе мне с вами", – написала на украинском языке Королева, загадочно глядящая в сторону в кадре. Фанаты обезумили при виде сексуальной артистки.

"Очаровательная зажигалка", "Красотка", "Какая красавица, глаз не отвести!!!", "Очень хорошенькая", "Секс", "Куколка", – отметили поклонники.

Недоброжелатели же обратили внимание на то, что певица подписала кадр на украинском языке. Злопыхатели считают, что знаменитость должна говорить лишь на русском. Впрочем, сама Королева не стала отвечать интернет-пользователям на негативные отзывы.