Солистка группы "Винтаж" обнажила ноги на улице

Анна Плетнева взбудоражила поклонников смелым фото. Артистка вышла на мороз в босоножках и шубе, которую распахнула так, чтобы было видно – трусов на ней нет.



"Все-таки не пойму. Пора одеваться или раздеваться?" - написала Плетнева в Инстаграм.

Подписчики брюнетки гадали, на самом ли деле солистка группы "Винтаж" голая под шубой, а затем начали просить ее полностью раздеться. От внешности сексуальной певицы поклонники в восторге.

"Красивая лиса", "Тебе идет раздетой", "Ты там полностью голая?", "А почему ты без нижнего белья? Смотри простудишь себе там все", "Такая женщина в шубе – это прекрасно! Такая женщина без одежды – это тоже прекрасно. Ну а тут прямо даже сказать нечего", "Хорошая снегурочка", "Жаркая такая", "Плохая девочка", "Ну труселя то хоть одевай, а то надует снизу", – прокомментировали фото в Инстаграм Плетневой.

До этого Анна Плетнева откровенно рассказала о развлечениях с Николаем Басковым и поделилась жуткими подробностями о съемках нового клипа, где она едва не погибла.