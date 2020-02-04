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Русская Кардашьян втиснула большие ягодицы в лосины

Русская Кардашьян втиснула большие ягодицы в лосины
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель показала вид сзади

Анастасия Квитко в очередной раз продемонстрировала свои пышные формы. Россиянка втиснула свои объемные ягодицы в лосины, которые подчеркнули все изгибы ее тела. Образ русская Кардашьян дополнила коротким топом – в таком виде звезду Инстаграма засняли на улице.

Мужская часть подписчиков Квитко от ее тела в восторге. Они дают ее пышным формам прозвища и называют Анастасию девушкой мечты.

"Идеально", "Прекрасная девочка", "Сладкий персик", "Очень сладкая", "Ммм какие булочки", "Огонь", "Самая прекрасная на земле", "Моя мечта", "Мамасита", "Прекрасный вид", "Отлично выглядишь", "Хочу тебя", "Красивая принцесса", "Лучшая", – пишут Квитко под сексуальным снимком.

Русская модель привыкла шокировать подписчиков откровенными кадрами, многие сравнивают ее с американской суперзвездой Ким Кардашьян – у обеих пышные грудь и бедра, но при этом тонкая талия. 

Свои пышные формы русская Кардашьян не стесняется показывать в крошечных купальниках. Например, недавно красотка оголила зад на улице, а до этого показала грудь

Дарья ПЕТРОВА

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