Модель прикрыла соски кружевами

Анастасия Квитко похвасталась новым комплектом нижнего белья. На этот раз эффетная блондинка влезла в крошечные трусы на тонких резинках и кружевной верх. Полупрозрачная ткань едва прикрыла соски россиянки. При этом ее пышная грудь оказалась на виду.

Поклонники от наряда без ума. В комментариях Квитко сравнивают с богиней, называют самой сексуальной и желанной девушкой в мире.

"Вы похожи на греческую богиню!", "Прекрасная детка", "Красавица", "Прекрасная королева", "Такая сексуальная", "Любимое тело", "Горячая девушка", "Очень красивая", "Это грех быть такой красивой", "Лучшая модель", "Как скульптура", "Сладкая", – написали в Инстаграм Квитко.

Анастасия Квитко считается русской версии американской знаменитости Ким Кардашьян. Девушек сравнивают из-за похожих фигур: у обеих тонкие талии, пышные бедра и грудь.

Пока россиянка может только мечтать о популярности Кардашьян: за ее аккаунтом следят 10 млн. человек, а в Инстаграм американки почти 160 млн. подписчиков.

До этого "Утро" показало фото Анастасии Квитко в лосинах и в купальнике на пляже.