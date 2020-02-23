Балерина поздравила всех сильных духом мужчин и женщин с праздником

Бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова поздравила всех с Днем защитника Отечества, разместив у себя в "Инстаграме" видео соответствующего содержания. Танцовщица отметила, что праздник могут отмечать не только мужчины, но и сильные духом женщины.

По словам артистки, она всю жизнь вела себя "как настоящий воин и боец", а ее стойкости и умению бороться за собственное счастье может позавидовать и большинство представителей сильного пола.

На ролике видно, что Волочкова нарядилась по-домашнему – в пижамного вида голубой костюм с ленточками.

Удивлять подписчиков и гостей своими нарядами у балерины в крови. Не так давно Анастасия устроила у себя дома СПА-салон. Мастеров она встретила в полупрозрачном платье. На более деловом мероприятии– интервью – танцовщица появилось в топике с тигром и унтах.



