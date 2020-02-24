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Затравленная украинцами за поздравление с 23 февраля Maruv взбесилась

Затравленная украинцами за поздравление с 23 февраля Maruv взбесилась
Maruv. Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, поздравила украинских мужчин с Днем защитника Отечества, но нарвалась на негативную реакцию интернет-пользователей. Артистка не стала терпеть оскорбления и поставила украинцев на место с помощью нецензурной лексики.

"У меня папа служил, у меня дедушка служил в Советской армии, хочу *** [блин] и поздравляю", – заявила звезда в инстаграм-историях после волны критики в свой адрес.

"14 жовтня Ань", "Вот совсем не обязательно было", "Вот она , абсолютная беспринципность.. нет слов . Могла бы просто пропустить не акцентировать , но нет", "Какое отношение этот праздник имеет к Укране?", "23-е – не наше", "Знала, что ты недалекая", – писали Maruv подписчики после ее поздравления. Впрочем, артистка отметила, что 14 октября, в утвержденный на Украине День защитника Отечества также поздравит мужчин.

Maruv стала известна после отборочного этапа "Евровидения-2019" на Украине. Победив соперников, она отказалась представлять Незалежную на песенном конкурсе из-за запрета в таком случае выступать в России. 

Полина ИВАНОВА

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