Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Выведите эту нацистскую мразь": Соловьев выгнал депутата Рады из студии

"Выведите эту нацистскую мразь": Соловьев выгнал депутата Рады из студии
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущего возмутили слова бывшего чиновника о Великой Отечественной войне

Владимир Соловьев в эфире политической передачи приказал охране вывести из студии экс-депутата Рады за высказывания об УПА* (Украинская повстанческая армия, запрещенная на территории России организация).

Александр Ковтуненко заявил, что она выступала только на защите целостности страны. Украинский эксперт сообщил в программе, что УПА* сотрудничала с НКВД и получала от структуры продовольствие и боеприпасы. 

Ковтуненко оправдывал лидеров УПА* и предположил, что участники случайно убили освободившего Киев генерала Николая Ваутина. 

После таких заявлений бывшего депутата Рады Владимир Соловьев выгнал Ковтуненко из студии и призвал отдать его "на расстрел войскам НКВД", передает "Вечерняя Москва". Ведущий назвал Ковтуненко "нацистской тварью" и запретил порочить память о подвиге Красной армии.

Ранее Соловьев прокомментировал заявление о распаде Российской Федерации. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей