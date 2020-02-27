Ведущего возмутили слова бывшего чиновника о Великой Отечественной войне

Владимир Соловьев в эфире политической передачи приказал охране вывести из студии экс-депутата Рады за высказывания об УПА* (Украинская повстанческая армия, запрещенная на территории России организация).

Александр Ковтуненко заявил, что она выступала только на защите целостности страны. Украинский эксперт сообщил в программе, что УПА* сотрудничала с НКВД и получала от структуры продовольствие и боеприпасы.

Ковтуненко оправдывал лидеров УПА* и предположил, что участники случайно убили освободившего Киев генерала Николая Ваутина.

После таких заявлений бывшего депутата Рады Владимир Соловьев выгнал Ковтуненко из студии и призвал отдать его "на расстрел войскам НКВД", передает "Вечерняя Москва". Ведущий назвал Ковтуненко "нацистской тварью" и запретил порочить память о подвиге Красной армии.

Ранее Соловьев прокомментировал заявление о распаде Российской Федерации.