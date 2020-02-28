Перевязанная дочь Гузеевой сняла белье
Дочь Ларисы Гузеевой разделась для нового видео на своей странице в "Инстграм". В кадре 19-летняя Ольга Бухарова продемонстрировала свои голые плечи и зону декольте – нижнего белья на девушке не было.
В ролике дочь ведущей "Давай поженимся" погладила свое лицо рукой, томно закрывая глаза и слегка приоткрыв рот. На внутренней стороне запястья Ольги можно разглядеть белый пластырь.
Провокационные видео Бухарова снимает нередко. Ранее она уже появлялась в кадре окровавленной и со шрамами – правда такого эффекта девушка добилась благодаря специальной маске. Затем Ольга намекнула на свое тревожное состояние, написал в соцсетях, что хотела бы уснуть и не проснуться.
Гузеева, кажется, с пониманием относится к чувствам дочери. Когда Бухарова разгромила комнату, скандальная телеведущая поделилась, что подростки переживают все острее. Поэтому артистка считает, что лучше давать выход эмоциям таким образом вместо того, чтобы причинять вред себе.
Ранее Бухарова потрясла ягодицами на камеру, показывая неприличные жесты.
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